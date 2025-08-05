"Кан": Нетаниягу расширяет боевые действия на районы, где содержатся заложники

Министры после беседы с главой правительства Биньямином Нетаниягу подтверждают, что он принял решение расширить боевые действия также на те районы, где, по данным разведки, террористы содержат израильских заложников. Он также употребил термин "оккупация сектора Газы".

Канцелярия главы правительства ранее сообщала, что Нетаниягу заинтересован в полном захвате сектора Газы для окончательного уничтожения ХАМАСа. По мнению министров, если план оккупации всего сектора Газы будет реализован, глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир может подать в отставку со своего поста – и на это, отмечают СМИ, Замиру уже "прозрачно намекнули".

В службах безопасности опасаются расширения военных действий в районах, где террористы прячут заложников, из опасения навредить похищенным. Во вторник, 5 августа, политическое руководство будет обсуждать различные варианты расширения военных действий. Несколько министров, особенно министр финансов Бецалель Смотрич, настаивают на полном захвате города Газа.