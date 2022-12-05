Репортаж 13-го канала: более 40% новых репатриантов из РФ покинули Израиль. Комментарий "Натива"

В понедельник, 5 декабря, на 13-м телеканале вышел материал журналиста Равива Друкера, посвященный деятельности Бюро по связям "Натив". Это был главный материал вечернего выпуска.

В материале, в частности, утверждалось, что более 40% новых репатриантов, прибывающих в последнее время из России, после получения гражданства уехали из Израиля, большинство из них якобы вернулись в РФ. Откуда взяты эти данные, непонятно. Но Друкер ставит под сомнение, что намерения этих людей были проверены должным образом. Напомним, что в апреле этого года журналист The Jerusalem Post Цвика Кляйн утверждал со ссылкой на собственные источники, что треть новых репатриантов последней волны вернулись в РФ (эта информация подтверждения не получила, кроме того многие уезжавшие из Израиля для завершения дел в России потом возвращались в Израиль).

Друкер упоминает о получении израильских паспортов Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным, Ксенией Собчак и другими известными россиянами. Он утверждает, что при оформлении документов (паспортов и израильских удостоверений личности) знаменитостям якобы допускались нарушения, что в ряде случаев это делалось "по знакомству" и в те дни, когда ради других репатриантов подобное сделано бы не было (период праздника Песах или вечером в субботу).

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Особое внимание в репортаже Друкера было уделено Пугачевой и Галкину. Журналист отметил, что Максим Галкин является галахическим евреем, а при этом (спустя шесть лет после регистрации официального брака) вступил в церковный брак с Пугачевой, перед тем (согласно сообщениям СМИ) пройдя церемонию крещения. Об этом в материале Друкера говорит бывший глава консульского отдела организации "Натив" Ханан Ахитов. Тем самым в репортаже дается понять, что Максим Галкин (как крестившийся галахический еврей) не подпадает под закон о возвращении.

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Далее Равив Друкер заявил, что "Натив" находится под контролем партии "Наш дом Израиль" и лично Авигдора Либермана, упомянув о том, что в этой организации работали приближенные Фаины Киршенбаум и Алекса Кушнира. Друкер называет "Натив" "филиалом НДИ".

Друкер также рассказал телезрителям, что из России в Израиль якобы везут множество недееспособных пожилых репатриантов, нуждающихся в медицинской помощи "до конца жизни".

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В целом, из материала Друкера можно было сделать вывод, что деятельность "Натива" за последние годы создала угрозу для еврейского характера государства Израиль и израильской экономики.

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При этом и приход Ави Маоза в качестве куратора "Натива" Ахитов в репортаже Друкера называет сомнительным решением, так как заниматься такими вопросами, по его мнению, должен более либеральный политик.

В организации "Натив" отмечают, что в материале Равива Друкера было допущено множество неточностей, несмотря на подробный комментарий, который был передан журналисту заранее. По утверждению "Натива", комментарий в передаче был сокращен и из него была выхолощена суть.

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ПОЛНЫЙ КОММЕНТАРИЙ "НАТИВА"

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"Организация "Натив" с максимальной степенью профессионализма и ответственности обеспечивает процесс алии в Израиль людей, имеющих право на репатриацию в соответствии с Законом о возвращении. Виза на репатриацию выдается имеющим на нее право только в том случае, если они декларируют свое желание жить в Израиле.

В соответствии с указаниями премьер-министра и кабинета министров на фоне войны в Украине, сотрудники "Натив" выдали более 50 тысяч виз на репатриацию, не снижая установленных требований, работая профессионально и эффективно не только на территории приграничных стран, таких как Польша, Венгрия, Румыния, Молдова и на территории РФ, Беларуси, Армении, Грузии и других.

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Работа организации "Натив" постоянно находится в процессе оптимизации. С получением дополнительного бюджета появилась возможность и уже осуществляется внесение в компьютерную базу данных анкет, которые были заполнены вручную в полевых условиях по понятным причинам. В настоящее время анкеты заполняются онлайн и нет необходимости в дополнительной оцифровке.

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В программе (13-го канала) утверждается, что в дни праздника Песах, офис был открыт специально для "особых" посетителей. Это неверно. "Натив", как и министерства внутренних дел и алии и интеграции работали все дни праздника в связи с чрезвычайными обстоятельствами.

Проверка желания кандидата на репатриацию жить в Израиле никогда не отменялась, даже в тяжелых условиях работы в неприспособленных местах и с огромным потоком желающих репатриироваться.

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Утверждение о получении корзины абсорбции и медицинской страховки теми, кто получив гражданство, уехал – неверны.

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"Натив" не занимается выдачей паспортов. Все сотрудники "Натив" принимаются на работу в результате конкурсного отбора, проводящегося по правилам и под контролем Управления государственной службы – и попытка связать прием на работу с политическими взглядами кандидата не имеет под собой почвы. Господин Нерославский (упоминаемый в материале 13-го канала), исполняющий обязанности консула в офисе организации, прошел конкурсный отбор, экзамены и профессиональную подготовку, и в результате получил официальные полномочия консула по репатриации, и это после нескольких лет работы в МВД и в министерстве алии и интеграции. Конкурс на вакансию исполняющего обязанности ответственного за академические проекты в Департаменте программ "Натив" был опубликован на сайте Управления госслужбы, все кандидаты будут проходить конкурсный отбор.

Организация "Натив" продолжит поддерживать связь между Государством Израиль и евреями в диаспоре на высоком профессиональном и этическом уровне".