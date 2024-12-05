ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе главного "палача" ХАМАСа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что 4 декабря в так называемой гуманитарной зоне Хан-Юниса вместе с несколькими боевиками был ликвидирован глава внутренней службы безопасности ХАМАСа Усама Ганим.

По данным израильских спецслужб, Усама Ганим играл ключевую роль в выстроенной ХАМАСом системе преследования с допросами и пытками несогласных, противников террористической организации и членов ЛГБТ-сообщества в секторе Газы. (Отметим, что противники режима ХАМАСа в секторе утверждают, что Ганим лично пытал пленников).

Перед атакой были приняты многочисленные меры для минимизации жертв среди гражданского населения, включая предварительный сбор разведданных, постоянное наблюдение и предварительные предупреждения о необходимости эвакуации.

ЦАХАЛ возложил ответственность за возможную гибель гражданских лиц на ХАМАС, который систематически использует население в качестве "живого щита".

Источники в так называемой "гражданской обороне" ХАМАСа сообщили телеканалу "Аль-Джазира", что ударом ВВС ЦАХАЛа в гуманитарной зоне Аль-Мауаси убиты не менее 20 человек. Телеканал также показал видео, на котором запечатлен пожар в палаточном лагере, ставший якобы следствием удара ЦАХАЛа.