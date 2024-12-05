x
05 декабря 2024
|
последняя новость: 18:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 декабря 2024
|
05 декабря 2024
|
последняя новость: 18:31
05 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал 41-летний Симха Столл Боним из Бейт-Шемеша

Полиция
Розыск
время публикации: 05 декабря 2024 г., 18:31 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 18:31
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонрахождение пропавшего. Пропал 41-летний Симха Столл Боним из Бейт-Шемеша: утром он вышел из дома, и не вернулся, и от него не было вестей.

Приметы пропавшего: рост 180 см, стройного телосложение, был одет в белую рубашку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Бейт-Шемеша по телефону 02-9902222.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 декабря 2024

Внимание, розыск: пропал 49-летний Давид Шломо Даян из Бейтар-Илита
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 ноября 2024

Внимание, розыск: пропала 14-летняя Талия Леви из Иерусалима
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 октября 2024

Внимание, розыск: пропал 19-летний Ицхак Гамбургер из Бейтар-Илита