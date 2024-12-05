Внимание, розыск: пропал 41-летний Симха Столл Боним из Бейт-Шемеша

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонрахождение пропавшего. Пропал 41-летний Симха Столл Боним из Бейт-Шемеша: утром он вышел из дома, и не вернулся, и от него не было вестей.

Приметы пропавшего: рост 180 см, стройного телосложение, был одет в белую рубашку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Бейт-Шемеша по телефону 02-9902222.