x
05 декабря 2025
|
последняя новость: 05:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 декабря 2025
|
05 декабря 2025
|
последняя новость: 05:01
05 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ДТП около Хайфы: один погибший, пять пострадавших

Мада
ДТП
Погибшие
время публикации: 05 декабря 2025 г., 05:01 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 05:29
ДТП около Хайфы: один погибший, пять пострадавших
Пресс-служба МАДА

В ночь на 5 декабря на 70-й трассе недалеко от перекрестка Кфар-Хасидим (восточней Хайфы) столкнулись несколько автомобилей.

В результате аварии погиб мужчина примерно 20 лет, ранения и травмы различной степени тяжести получили пять человек, трое из которых были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Пострадавшим от 17 до 25 лет, судя по сообщению службы "Маген Давид Адом". Их доставили в больницы РАМБАМ и "Бней Цион" в Хайфе.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 декабря 2025

На Голанах перевернулся автомобиль, двое пострадавших