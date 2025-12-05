ДТП около Хайфы: один погибший, пять пострадавших

В ночь на 5 декабря на 70-й трассе недалеко от перекрестка Кфар-Хасидим (восточней Хайфы) столкнулись несколько автомобилей.

В результате аварии погиб мужчина примерно 20 лет, ранения и травмы различной степени тяжести получили пять человек, трое из которых были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Пострадавшим от 17 до 25 лет, судя по сообщению службы "Маген Давид Адом". Их доставили в больницы РАМБАМ и "Бней Цион" в Хайфе.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.