После бегства полумиллиона жителей Дахии "Хизбалла" требует эвакуировать жителей севера Израиля
время публикации: 06 марта 2026 г., 10:06 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 10:24
Ливанская террористическая организация "Хизбалла" опубликовала "приказ об эвакуации" для израильтян, проживающих вдоль границы с Ливаном, с призывом "эвакуироваться на юг".
Публикация оформлена в стиле приказов об эвакуации, публикуемых Армией обороны Израиля перед ударами по объектам "Хизбаллы", и очевидно является ответом на последние такие приказы об эвакуации населенных пунктов к югу от реки Литани и об эвакуации южных пригородов Бейрута (Дахия), являющихся оплотом "Хизбаллы".
По данным ЦАХАЛа, в общей сложности из этих зон эвакуировались около полумиллиона человек.
Следует отметить, что это не первый раз, когда "Хизбалла" пытается зеркалить подобным образом публикации пресс-службы ЦАХАЛа.