После бегства полумиллиона жителей Дахии "Хизбалла" требует эвакуировать жителей севера Израиля

Ливанская террористическая организация "Хизбалла" опубликовала "приказ об эвакуации" для израильтян, проживающих вдоль границы с Ливаном, с призывом "эвакуироваться на юг".

Публикация оформлена в стиле приказов об эвакуации, публикуемых Армией обороны Израиля перед ударами по объектам "Хизбаллы", и очевидно является ответом на последние такие приказы об эвакуации населенных пунктов к югу от реки Литани и об эвакуации южных пригородов Бейрута (Дахия), являющихся оплотом "Хизбаллы".

По данным ЦАХАЛа, в общей сложности из этих зон эвакуировались около полумиллиона человек.

Следует отметить, что это не первый раз, когда "Хизбалла" пытается зеркалить подобным образом публикации пресс-службы ЦАХАЛа.