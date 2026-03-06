Иерусалимские саперы спасли черепаху, пострадавшую от ракетного обстрела из Ирана

В ходе оперативного выезда для обнаружения и нейтрализации боеприпасов и осколков после ракетного обстрела из Ирана саперы Иерусалимского округа полиции Израиля обнаружили в районе Маале-Йегуда черепаху, пострадавшую в результате попадания осколка в панцирь.

Саперы оказали черепахе первую помощь, накормили ее и связались с ветеринарным центром, специализирующимся на лечении диких животных.

Пострадавшая черепаха была передана инспекторам Управления охраны природы и национальных парков, которые доставили ее в ветеринарную больницу при рамат-ганском центре "Сафари" для дальнейшего лечения и реабилитации.