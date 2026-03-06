Опрос "Mаарива": партия Лапида сокращается до 6 мандатов

Первый после начала войны с Ираном еженедельный пятничный опрос, проводимый компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", показал, что партия "Ликуд" укрепилась на 1 мандат и набирает 27 мандатов.

Для сравнения, во время операции "Народ как лев" "Ликуд" укрепился на 4 мандата.

Партия "Беннет 2026" Нафтали Беннета восстанавливает позиции и набирает 21 мандат, "Яшар" Гади Айзенкота сохраняет 14 мандатов, "Демократим" Яира Голана сокращаются до 10 мандатов.

У "Оцма Йегудит" Итамара Бен-Гвира – 10 мандатов, у ШАС и НДИ – по 8, у "Яадут а-Тора" – 7.

"Еш Атид" Яира Лапида продолжает падать в опросах и набирает всего 6 мандатов. У ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов.

"Милуимниким", "Ционут Датит", "Кахоль-Лаван" и БАЛАД не проходят электоральный барьер.