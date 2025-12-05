На Голанах перевернулся автомобиль, двое пострадавших
время публикации: 05 декабря 2025 г., 01:40 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 05:23
В ночь на 5 декабря на 98-й дороге недалеко от Букаты (Голанские высоты) перевернулся автомобиль. В результате аварии пострадали два человека, их эвакуировали на вертолете в больницу "Зив" в Цфате.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что мужчина 24 лет в тяжелом и нестабильном состоянии. Второй пострадавший получил травмы средней тяжести.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.