x
05 декабря 2025
Израиль

На Голанах перевернулся автомобиль, двое пострадавших

Мада
ДТП
Голаны
время публикации: 05 декабря 2025 г., 01:40 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 05:23
На Голанах перевернулся автомобиль, двое пострадавших
Пресс-служба МАДА

В ночь на 5 декабря на 98-й дороге недалеко от Букаты (Голанские высоты) перевернулся автомобиль. В результате аварии пострадали два человека, их эвакуировали на вертолете в больницу "Зив" в Цфате.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что мужчина 24 лет в тяжелом и нестабильном состоянии. Второй пострадавший получил травмы средней тяжести.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
