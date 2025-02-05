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Израиль

ПИЦ: ХАМАС требует у Израиля предоставить тяжелую технику для извлечения тел Шири Бибас и ее сыновей

Газа
Заложники
ХАМАС
время публикации: 05 февраля 2025 г., 22:42 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 22:45
ПИЦ: ХАМАС требует у Израиля предоставить тяжелую технику для извлечения тел Шири Бибас и ее сыновей
AP Photo/Maya Alleruzzo

В среду, 5 февраля, "Палестинский информационный центр" опубликовал сообщение, в котором утверждается, что в ответ на просьбу израильской стороны, переданную через посредников, ХАМАС согласился ускорить передачу Израилю тел членов семьи Бибас.

Источники в ХАМАСе, пишет агентство, объясняют задержку с реализацией этого обещания отказом Израиля предоставить тяжелую инженерную технику, необходимую для извлечения тел из-под завалов.

Отметим, что 29 января израильский сайт Ynet написал, что Израиль через посредников потребовал от ХАМАСа информацию о судьбе Шири Бибас и ее сыновей Ариэля и Кфира, которые были похищены 7 октября. Корреспондент "Едиот Ахронот" Итамар Айхнер отмечал, что цель этого запроса – предоставить родным Бибасов официальные данные о судьбе их близких.

Глава семейства Ярден Бибас был похищен отдельно от своей семьи. Он был освобожден 1 февраля в рамках первого этапа сделки с ХАМАСом.

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