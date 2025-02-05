Опрос "Решет": "план Трампа по Газе" принес дополнительные голоса "Ликуду"

Телеканал "Решет-13" опубликовал результаты опроса, проведенного после встречи премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента США Дональда Трампа и их совместной пресс-конференции, на которой был обнародован план переселения жителей Газы в другие страны.

Согласно данным опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу получила бы 26 мандатов, оставаясь самой крупной парламентской фракцией. На втором месте "Махане Мамлахти" во главе с Бени Ганцем – 17 мандатов. На третьем месте партия "Наш дом Израиль" во главе с Авигдором Либерманом – 16 мандатов.

Остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом: "Демократим" во главе с Яиром Голаном – 12, ШАС во главе с Арье Дери – 10, "Оцма Иегудит" во главе с Итамаром Бен-Гвиром – 9, "Еш Атид" во главе с Яиром Лапидом – 8, "Яадут а-Тора" – 7, блок ХАДАШ-ТААЛ – 6, партия РААМ во главе с Мансуром Аббасом – 5, "Ционут Датит" во главе со Смотричем – 4.

Партии БАЛАД и "Ямин Мамлахти" под руководством Гидеона Саара не преодолевают электоральный барьер и не попадают в Кнессет.

Таким образом, партии нынешней коалиции получают 56 мандатов, оппозиция – 58. При распределении голосов не учитывались мандаты блока ХАДАШ-ТААЛ.

Согласно данным опроса, если бы Нафтали Беннет принял участие в выборах во главе собственной партии, то он бы зашел в Кнессет с 29 мандатами, опередив "Ликуд" (24). Остальные голоса распределились бы следующим образом: "Демократим" – 11, "Махане Мамлахти" – 9, НДИ – 9, "Еш Атид" – 5. (В этой части опроса не упоминались религиозные и арабские партии, а также партии "Оцма Иегудит" и "Ционут Датит"). Подводя итоги, телеканал сообщил, что в случае участия Беннета в выборах, партии нынешней коалиции получили бы 48 мандатов, оппозиция – 67 (без учета голосов ХАДАШ-ТААЛ – 5).

Ближневосточные инициативы Трампа. Принять участие в опросе

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