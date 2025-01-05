x
05 января 2025
|
последняя новость: 23:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 января 2025
|
05 января 2025
|
последняя новость: 23:14
05 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Еще 60 террористов, задержанных в Газе, доставлены на лечение в больницы Израиля

Газа
ХАМАС
время публикации: 05 января 2025 г., 23:14 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 23:23
Задержанные в ходе операции ЦАХАЛа на территории больницы "Камаль Адуан"
Пресс-служба ЦАХАЛа

На прошлой неделе в ходе операции, проводившейся в больнице "Камаль Адуан" на севере Газы, были задержаны 240 боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада", четвертая часть из задержанных нуждалась в медицинской помощи.

Операция в больнице "Камаль Адуан" проводилась после получения развединформации о том, что территория клиники вновь стала оплотом ХАМАСа, несмотря на неоднократные призывы к террористам как международных организаций, так и Израиля, не использовать медицинские учреждения в военных целях.

В воскресенье, 5 января, израильский телеканал "Кешет-12" сообщил, что 60 задержанных террористов были доставлены в больницы "Ихилов", "Барзилай", "Асута" в Ашдоде, "Вольфсон", "Шаарей Цедек", поскольку несколько месяцев назад была закрыта санчасть в изоляторе "Сде-Тайман".

Источник в израильской системе здравоохранения, комментируя эту информацию, отметил: "Когда принималось решение о закрытии санчасти в "Сде-Тайман", мы предупреждали, что это создаст нагрузку на израильскую систему здравоохранения. И этого можно было избежать. Для задержанных террористов необходимо открыть полевой госпиталь".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 января 2025

457-й день войны: очередная атака хуситов, удары по целям в Газе. Хронология
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 декабря 2024

ЦАХАЛ и ШАБАК: завершена операция на территории больницы "Камаль Адуан"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 декабря 2024

Минздрав Газы: ЦАХАЛ задержал более 450 человек в больнице "Камаль Адуан"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 ноября 2024

В изоляторе "Сде-Тайман" закрыта санчасть, задержанных террористов перевели в израильские больницы