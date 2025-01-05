Еще 60 террористов, задержанных в Газе, доставлены на лечение в больницы Израиля

На прошлой неделе в ходе операции, проводившейся в больнице "Камаль Адуан" на севере Газы, были задержаны 240 боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада", четвертая часть из задержанных нуждалась в медицинской помощи.

Операция в больнице "Камаль Адуан" проводилась после получения развединформации о том, что территория клиники вновь стала оплотом ХАМАСа, несмотря на неоднократные призывы к террористам как международных организаций, так и Израиля, не использовать медицинские учреждения в военных целях.

В воскресенье, 5 января, израильский телеканал "Кешет-12" сообщил, что 60 задержанных террористов были доставлены в больницы "Ихилов", "Барзилай", "Асута" в Ашдоде, "Вольфсон", "Шаарей Цедек", поскольку несколько месяцев назад была закрыта санчасть в изоляторе "Сде-Тайман".

Источник в израильской системе здравоохранения, комментируя эту информацию, отметил: "Когда принималось решение о закрытии санчасти в "Сде-Тайман", мы предупреждали, что это создаст нагрузку на израильскую систему здравоохранения. И этого можно было избежать. Для задержанных террористов необходимо открыть полевой госпиталь".