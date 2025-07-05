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Израиль

В тюрьме "Дамон" появилось крыло для израильтян, подозреваемых в шпионаже в пользу Ирана

Израиль
Иран
ШАБАС
время публикации: 05 июля 2025 г., 21:32 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 21:37
В тюрьме "Дамон" появилось крыло для израильтян, подозреваемых в шпионаже в пользу Ирана
Doron Horowitz/Flash90

В тюрьме "Дамон", в которой содержатся палестинские заключенные, подозреваемые в террористической деятельности, впервые появилось крыло для израильтян, подозреваемых в шпионаже в пользу Ирана.

Сайт Ynet, рассказывающий об условиях содержания израильтян, отмечает, что до недавнего времени подозреваемые в шпионаже были разбросаны по нескольким тюрьмам, но рост числа задержанных и риск утечки секретной информации привели к открытию отдельного крыла в одной из самых охраняемых тюрем.

Наблюдение за заключенными ведется круглосуточно, видеокамеры установлены в камерах. Корпус для израильтян обнесен высоким забором.

Заключенные лишены права на телефонные разговоры, посещения разрешаются только с разрешения службы безопасности, письма доставляются только после перлюстрации.

В камерах нет кондиционеров, питание – необходимый минимум.

Родственники могут перевести на счет заключенного 500 шекелей в месяц для покупок в тюремном киоске с очень ограниченным ассортиментом: несколько видов вафель и печенья, колбаса, мед, хлопья, молотый кофе.

Ynet пишет, что подозреваемые в шпионаже через суд пытаются добиться улучшения условий их содержания. Некоторым удается получить послабления: например, один из заключенных по решению суда получает три сигареты в день, это вызывает зависть у других заключенных.

Израиль
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