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Израиль

Канцелярия главы правительства отреагировала на заявление Бен-Гвира о Храмовой горе

время публикации: 05 июня 2024 г., 21:58 | последнее обновление: 05 июня 2024 г., 21:58
Канцелярия главы правительства отреагировала на заявление Бен-Гвира о Храмовой горе
Chaim Goldberg/Flash90

Во время Марша с Флагами в Иерусалиме министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир с гордостью заявил, что сегодня "евреи поднялись на Храмовую гору и свободно там молились". Он добавил: "Пусть во всем мире знают, что Храмовая гора – наша, Шхемские ворота – наши".

Спустя два часа на это заявление отреагировала канцелярия главы правительства: "Статус-кво на Храмовой горе не изменился и не изменится".

В соответствии со статус-кво, на Храмовой горе запрещены немусульманское богослужение. Более 20 лет назад полиция Израиля запретила евреям вносить на Храмовую гору предметы религиозного культа, в частности, молитвенники, тфилин, талит и религиозную литературу, евреям также было запрещено молиться. Этот запрет мотивировался опасениями, что вид молящихся евреев может спровоцировать беспорядки со стороны мусульман.

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