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Израиль

В Бат-Яме убита женщина

Полиция
Убийства
Бат-Ям
время публикации: 05 июня 2025 г., 11:16 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 11:19
В Бат-Яме убита женщина
Пресс-служба полиции Израиля

Утром 5 июня в Бат-Яме была убита 53-летняя женщина. Ее тело нашли в квартире, где она проживала, сообщает пресс-служба полиции.

По подозрению в причастности к убийству задержан мужчина 52 лет, который жил с этой женщиной. Его допрашивают.

Информация уточняется.

Отметим, что это второе убийство женщины в Бат-Яме за последнюю неделю.

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В Бат-Яме убита женщина