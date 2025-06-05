В Бат-Яме убита женщина
время публикации: 05 июня 2025 г., 11:16 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 11:19
Утром 5 июня в Бат-Яме была убита 53-летняя женщина. Ее тело нашли в квартире, где она проживала, сообщает пресс-служба полиции.
По подозрению в причастности к убийству задержан мужчина 52 лет, который жил с этой женщиной. Его допрашивают.
Информация уточняется.
Отметим, что это второе убийство женщины в Бат-Яме за последнюю неделю.
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