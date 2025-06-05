На 20-м шоссе в результате ДТП тяжело травмирован мотоциклист

На 20-м шоссе, в районе перекрестка ККЛ, произошла авария с участием автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 40 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.