На 20-м шоссе в результате ДТП тяжело травмирован мотоциклист
время публикации: 05 июня 2025 г., 19:29 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 19:29
На 20-м шоссе, в районе перекрестка ККЛ, произошла авария с участием автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 40 лет) получил множественные травмы.
Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
Ссылки по теме