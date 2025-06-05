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Израиль

Юрсоветница сообщила, что в июле будут разосланы повестки 54 тысячам ешиботников

Призыв ультраортодоксов
время публикации: 05 июня 2025 г., 20:38 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 21:06
Юрсоветница сообщила, что в июле будут разосланы повестки 54 тысячам ешиботников
Yonatan Sindel/Flash90

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара опубликовала письмо о необходимости выполнения вердикта БАГАЦа о призыве ультрарелигиозных молодых людей: в соответствии с этим документам, в июле ЦАХАЛ разошлет повестки о призыве в армию более чем 50 тысячам "харедим".

Баарав-Миара ссылается на вердикт БАГАЦа от 26 февраля, где упоминается более 54 тысяч повесток, которые должны быть разосланы представителям ультрарелигиозного сектора призывного возраста в течение июля 2025 года.

Параллельно с этим, в письме юридической советницы указано на необходимость расширения списка мер надзора, включая экономические санкции, отмену различных льгот и скидок и другие меры борьбы с уклоняющимися от службы в армии ультраортодоксами. Баарав-Миара указывает, что санкции необходимо продвигать на министерском уровне, что не потребует дополнительного законодательства.

Израиль
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