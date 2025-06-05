Раввин Ицхак Йосеф о Юлии Эдельштейне: "Мерзкая душонка, жаль, что он приехал"

Бывший главный раввин Израиля и духовный лидер партии ШАС Ицхак Йосеф высказался против депутата Кнессета Юлия Эдельштейна: запись его высказываний была опубликована в эфире радиостанции "Коль Барама": "Мерзкая душонка, – заявил раввин Йосеф о председателе парламентской комиссии по иностранным делам и безопасности. – Он был Узником Сиона и приехал в Израиль, и жаль, что приехал, пусть бы оставался там".

По словам раввина, Эдельштейн "создает проблемы для ешиботников, это он все делает". Досталось в этой отповеди и главе правительства Биньямину Нетаниягу, отмечает INN: "Эдельштейн и Нетаниягу – все эти ложные правые, злодеи из злодеев".

Напомним, лидеры ультраортодоксов требуютувольнения Юлия Эдельштейна с поста главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, в противном случае они угрожают обрушить правительство. "Если Нетаниягу хочет, чтобы коалиция сохранилась, он должен отстранить Эдельштейна от должности. Если это будет сделано, мы вновь обдумаем дальнейшие шаги", – заявили в "Яадут а-Тора".

Нетаниягу и Эдельштейн встречались вечером 4 июня. После этой встречи глава правительства заявил, что, по его мнению, есть возможность прийти к соглашению, которое позволит разрешить политический кризис.

Камнем преткновения на пути к договоренностям является требование Эдельштейна включить в текст законопроекта санкции в отношении уклоняющихся от службы. Помимо прочего, речь идет об отмене скидок на муниципальный налог ("арнону"), лишение налоговых льгот, лишение права участвовать в лотерее "Цена для новосела", запрет на выезд из страны и даже лишение водительских прав.

Как сообщают СМИ, в ультраортодоксальных партиях были "потрясены" такими требованиями Эдельштейна. В ШАС заявляют, что глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне отказался от ранее достигнутых договоренностей. Духовный лидер ШАС, раввин Ицхак Йосеф, заявил, что принятие закона с такими санкциями автоматически означает завершение работы правительства.