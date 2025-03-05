Источники: БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль на юго-западе Ливана

Ливанские источники сообщают, что 5 марта БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль в районе Рас ан-Накуры, на юго-западе Ливана.

Сведений об убитых или раненых не поступало.

4 марта на юге Ливана в результате атаки БПЛА был ликвидирован командир военно-морского подразделения "Радуана" (одно из самых боеспособных подразделений "Хизбаллы") Хадар Саид Хашам.