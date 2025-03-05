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Израиль

Источники: БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль на юго-западе Ливана

Ливан
ЦАХАЛ
время публикации: 05 марта 2025 г., 13:34 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 13:37
Источники: БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль на юго-западе Ливана
AP Photo/Bilal Hussein

Ливанские источники сообщают, что 5 марта БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль в районе Рас ан-Накуры, на юго-западе Ливана.

Сведений об убитых или раненых не поступало.

4 марта на юге Ливана в результате атаки БПЛА был ликвидирован командир военно-морского подразделения "Радуана" (одно из самых боеспособных подразделений "Хизбаллы") Хадар Саид Хашам.

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