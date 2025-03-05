Пожар в отеле "Леонардо Клаб" на Мертвом море, нет пострадавших

Вечером 4 марта в телефонную службу "102" поступило сообщение о возгорании не шестом этаже гостиницы "Леонардо Клад" на Мертвом море. В тушении огня были задействованы пожарные со станции в Димоне.

Менее часа пожарным потребовалось для того, чтобы устранить очаг возгорания и убедиться, что никто из посетителей и работников отеля не пострадал.