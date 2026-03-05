В Тверии обнаружены обломки ракеты, причинен материальный ущерб
время публикации: 05 марта 2026 г., 22:26 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 22:26
После ракетного обстрела из Ирана населенных пунктов на севере страны в Тверии были обнаружены обломки ракеты. Повреждены несколько строений. Пострадавших в результате обстрела нет.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и саперы.
Полиция обратилась к гражданам с напоминанием: в случае обнаружения обломков ракет, не прикасаться к ним и сообщить о "находке" по номеру 100.