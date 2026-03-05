Время зажигания субботних свечей 6 марта 2026 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 17:00, 18:18

Тель-Авив – 17:24, 18:19

Хайфа – 17:10, 18:18

Беэр-Шева – 17:24, 18:19

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Ки тиса":

Бог велит Моше провести перепись через сбор по полшекеля серебра с каждого мужчины: перед Господом все равны. Эти деньги идут на Шатер Собрания. Бог дает чертежи умывальника, рецепты священного масла и благовоний, а также назначает архитектора Бецалеля. Важнейшее напоминание: работа над святыней не отменяет субботу – это вечный знак завета.

Моше получает каменные скрижали, но внизу народ паникует из-за его отсутствия. Под давлением людей Аарон отливает из золотых серег тельца. Народ празднует, называя идола своим богом. Разгневанный Господь хочет истребить Израиль, но Моше молит о пощаде, напоминая о клятве праотцам. Спустившись, Моше в ярости разбивает скрижали и уничтожает тельца. Левиты карают виновных, чтобы остановить идолопоклонство.

Моше просит Бога простить народ или стереть его самого из Книги Жизни. Бог велит идти дальше, но предупреждает, что пошлет лишь ангела, иначе Его святость погубит грешников. Моше переносит свой шатер за стан, где общается с Богом лицом к лицу. Он настаивает: народ не двинется дальше, если Сам Господь не пойдет с ними. Бог соглашается, подтверждая их избранность.

Моше просит увидеть славу Бога. Господь отвечает, что человек не может видеть Его лицо и выжить, но обещает показать Свою "спину" из расселины скалы. Моше вытесывает новые скрижали и поднимается на гору. Бог провозглашает Свои атрибуты милосердия и заключает новый союз, запрещая идолопоклонство и подтверждая правила праздников и субботы.

Моше спускается с горы, и его лицо сияет божественным светом. Аарон и народ боятся его, поэтому Моше надевает покрывало, снимая его только для беседы с Богом. В завершение приводится закон о рыжей корове: ее пепел необходим для очищения тех, кто прикоснулся к смерти. Этот парадоксальный обряд очищает оскверненных, но делает временно нечистыми тех, кто его совершает.