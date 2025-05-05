Депутат от "Ликуда": "Я уверен, что антиправительственные демонстрации проводятся на деньги Ирана"

Министр регионального сотрудничества Давид Амсалем ("Ликуд"), выступая на открытии летней сессии Кнессета, сделал скандальное заявление, не подкрепив его какими-либо фактами. Главным его аргументом было: "Я в этом уверен".

Обращаясь к представителям оппозиции с трибуны Кнессета, Амсалем заявил: "Вы уже два с половиной года протестуете, тратя на это значительные средства, получаемые из-за рубежа, в том числе от враждебных государств. Я убежден, что ваши демонстрации финансируются и иранскими деньгами".

В ответ на возмущение депутатов от оппозиции Амсалем лишь повторил: "Я в этом уверен". Затем он напомнил о задержании ШАБАКом нескольких израильтян по обвинению в шпионаже в пользу Ирана. "И все это происходило на фоне антиправительственных лозунгов", – подчеркнул министр, добавив: "Я считаю логичным, что иранцы действуют через третьих и четвертых лиц, а также через различные неправительственные организации за границей".