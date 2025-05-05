x
05 мая 2025
|
последняя новость: 18:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 мая 2025
|
05 мая 2025
|
последняя новость: 18:40
05 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Депутат от "Ликуда": "Я уверен, что антиправительственные демонстрации проводятся на деньги Ирана"

Иран
Ликуд
Кнессет
Акции протеста
время публикации: 05 мая 2025 г., 18:40 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 18:49

Министр регионального сотрудничества Давид Амсалем ("Ликуд"), выступая на открытии летней сессии Кнессета, сделал скандальное заявление, не подкрепив его какими-либо фактами. Главным его аргументом было: "Я в этом уверен".

Обращаясь к представителям оппозиции с трибуны Кнессета, Амсалем заявил: "Вы уже два с половиной года протестуете, тратя на это значительные средства, получаемые из-за рубежа, в том числе от враждебных государств. Я убежден, что ваши демонстрации финансируются и иранскими деньгами".

В ответ на возмущение депутатов от оппозиции Амсалем лишь повторил: "Я в этом уверен". Затем он напомнил о задержании ШАБАКом нескольких израильтян по обвинению в шпионаже в пользу Ирана. "И все это происходило на фоне антиправительственных лозунгов", – подчеркнул министр, добавив: "Я считаю логичным, что иранцы действуют через третьих и четвертых лиц, а также через различные неправительственные организации за границей".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 мая 2025

Антиправительственные демонстрации в Иерусалиме: Кнессет заблокирован, есть задержанные
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 апреля 2025

Нетаниягу против Бара, Смотрич против харедим. Итоги политической недели
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 апреля 2025

Акция протеста в Тель-Авиве: "Нетаниягу пытался превратить ШАБАК в инструмент тирании"