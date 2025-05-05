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Израиль

Семьи заложников требуют усилить военное давление на ХАМАС и не допустить расширения операции

Заложники
время публикации: 05 мая 2025 г., 21:14 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 21:19
Семьи заложников требуют усилить военное давление на ХАМАС и не допустить расширения операции
Yonatan Sindel/Flash90

Представители 25 семей похищенных, входящие в Штаб семей похищенных, опубликовали открытое письмо к главе Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанту Эялю Замиру и к руководителю отдела по делам заложников в ЦАХАЛе Ницану Алону с требованием о немедленной встрече.

Близкие похищенных просят объяснить, как ЦАХАЛ, выходя на расширенную военную операцию в секторе, намерен избежать причинения вреда заложникам, которые все еще удерживаются в секторе Газы.

Они указывают, что план боевых действий подвергает опасности 59 заложников: живые окажутся перед реальной угрозой гибели, а тела погибших заложников могут навсегда исчезнуть в развалинах Газы. "Недопустимо, чтобы мы узнавали о риске потерять наших близких через СМИ, – подчеркивается в письме. – Если существует реальный риск для них – вы должны, по крайней мере, встретиться с нами и представить нам эти планы".

Они указывают, что "абсолютное большинство израильтян считают наивысшей целью войны возвращение заложников, и недопустимо утверждать план, противоречащий этой цели".

Примечательно, что параллельно с этим обращением выступила другая группа родственников заложников. Они потребовали оказать максимальное военное давление на ХАМАС, включающее прекращение поставок гуманитарной помощи.

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