Друзья Ахувии Сандака приговорены к исправительным работам

Через четыре года после гибели Ахувии Сандака в ходе полицейской погони, окружной суд Иерусалима приговорил его друзей, правых активистов, к относительно мягкому наказанию в рамках юридического соглашения о признании вины.

Двое обвиняемых, которые в момент инцидента были несовершеннолетними, были приговорены к 360 часам и 300 часам общественных работ и выплате штрафа, им также вынесли условный срок.

Ранее были вынесены приговоры в отношении двух других обвиняемых: один обвиняемый был приговорен к двум месяцам и десяти дням общественных работ, а еще один - к четырем месяцам и десяти дням общественных работ, а также к выплате штрафа и условному заключению.

Полицейские, которые намеренно врезались в автомобиль преследуемых ими подростков, так и не были привлечены к уголовной ответственности, хотя против них и было возбуждено расследование по подозрению в попытке помешать ходу следствия.

Напомним, 16-летний Ахувия Сандак погиб 21 декабря 2020 года (6 тевета 5781) в округе Биньямин. Полицейские вели погоню за автомобилем с израильскими номерными знаками, из окна которого, как утверждала полиция, бросали камни в проезжавшие автомобили с палестинскими номерами.

У перекрестка Римоним автомобиль с израильскими подростками перевернулся. Один из находившихся в машине пассажиров погиб, остальные были задержаны. Сотрудники полиции, которые вели погоню, не были привлечены к ответственности за гибель подростка. В течение последних лет прошло множество акций протеста в память об Ахувии Сандаке.

17 ноября 2021 года Кнессет проголосовал за создание комиссии для изучения обстоятельств гибели Сандака. 1 декабря 2021 года юридический советник правительства Авихай Мандельблит вернул дело о расследовании обстоятельств гибели Ахувии Сандака государственному прокурору. 27 января 2022 года Мандельблит распорядился закрыть дело в отношении полицейских, принимавших участие в преследовании автомобиля, в котором находился Ахувия Сандак.