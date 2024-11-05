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Израиль

По всему Израилю проходят демонстрации, самая многочисленная в Тель-Авиве

время публикации: 05 ноября 2024 г., 21:59 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 22:25
Демонстранты в Иерусалиме
Chaim Goldberg/Flash90

После того как глава правительства Биньямин Нетаниягу объявил об увольнении Йоава Галанта с поста министра обороны, тысячи израильтян вышли на улицы. Самая многотысячная акция протеста проходит в Тель-Авиве. Шоссе Аялон, центральная транспортная артерия Израиля, перекрыто для движения транспорта в обоих направлениях.

Около тысячи человек собрались возле резиденции премьер-министра в Иерусалиме. С места событий сообщают, что после того, как демонстранты прорвались через несколько полицейских заграждений и подошли к последнему на пути к резиденции, полиция начала применять водометы.

Перекрыты перекрестки Кармель, Бейт-Шеан, Бейт-Шемеш, Каркур.

Демонстрации проходят в Нес-Ционе, Зихрон Якове и других городах. На акции протеста в Хайфе задержан один человек.

Полиция Израиля обратилась к демонстрантам с призывом не нарушать закон. "Мы призываем протестующих подчиняться указаниям сотрудников полиции, не подвергать опасности как участников демонстраций, так и водителей", – говорится в заявлении.

Телеканал "Кан-11" передает, что на шоссе Аялон, где было остановлено движение два часа назад, нет полицейских. Источник в полиции сообщил журналистам, что полиция была не готова к такому развитию событий.

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