По всему Израилю проходят демонстрации, самая многочисленная в Тель-Авиве

После того как глава правительства Биньямин Нетаниягу объявил об увольнении Йоава Галанта с поста министра обороны, тысячи израильтян вышли на улицы. Самая многотысячная акция протеста проходит в Тель-Авиве. Шоссе Аялон, центральная транспортная артерия Израиля, перекрыто для движения транспорта в обоих направлениях.

Около тысячи человек собрались возле резиденции премьер-министра в Иерусалиме. С места событий сообщают, что после того, как демонстранты прорвались через несколько полицейских заграждений и подошли к последнему на пути к резиденции, полиция начала применять водометы.

Перекрыты перекрестки Кармель, Бейт-Шеан, Бейт-Шемеш, Каркур.

Демонстрации проходят в Нес-Ционе, Зихрон Якове и других городах. На акции протеста в Хайфе задержан один человек.

Полиция Израиля обратилась к демонстрантам с призывом не нарушать закон. "Мы призываем протестующих подчиняться указаниям сотрудников полиции, не подвергать опасности как участников демонстраций, так и водителей", – говорится в заявлении.

Телеканал "Кан-11" передает, что на шоссе Аялон, где было остановлено движение два часа назад, нет полицейских. Источник в полиции сообщил журналистам, что полиция была не готова к такому развитию событий.