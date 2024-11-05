Нетаниягу приказал снять законопроект о финансировании яслей с повестки дня

В связи со шквалом критики в СМИ и в связи с многочисленными заявлениями политиков, в том числе представителей коалиции, об их отказе поддержать законопроект о субсидировании государством яслей для детей учащихся йешив, глава правительства Биньямин Нетаниягу отдал распоряжение секретарю правительства Йоси Фуксу снять этот законопроект с повестки дня.

Обсуждение законопроекта, поданного партией "Яадут а-Тора", должно было состояться в Кнессете в среду, 6 ноября.