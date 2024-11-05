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Израиль

В Иерусалиме происходят столкновения между демонстрантами и полицией

время публикации: 05 ноября 2024 г., 23:23 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 23:57
В Иерусалиме происходят столкновения между демонстрантами и полицией
Chaim Goldberg/Flash90

В Иерусалиме, возле резиденции глава правительства на улице Аза, начались столкновения между демонстрантами и полицией.

После того, как демонстранты преодолели несколько уровней заграждений и приблизились к дому, в котором проживает семья Нетаниягу, полиция, чтобы оттеснить их из "закрытой зоны", применила водометы.

После того, как полиция объявила демонстрацию "незаконной" и потребовала разойтись, часть ее участников отправились к зданию Кнессета, а оставшиеся вступили в физическое противостояние с полицейскими.

Новостная служба N12 передала, что полиция проводит задержания участников беспорядков. Пресс-служба правоохранительных органов передала, что на улице Аза задержаны три человека.

Кроме того, в Иерусалиме было перекрыто Первое шоссе в восточном направлении. Демонстранты свалили на проезжую часть груду камней. Полицейские оттеснили демонстрантов и очистили дорожное полотно от посторонних предметов.

Израиль
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