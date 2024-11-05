Источник в Вашингтоне: "В Белом доме сильно удивлены решением Нетаниягу"

Источник в администрации Байдена заявил, что в Белом доме были "сильно удивлены" решением Нетаниягу уволить Йоава Галанта. Об этом написал в своем Х-блоге Барак Равид, корреспондент сайта Walla News и обозреватель издания Axios.

Вечером 5 ноября премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта. Свое решение он объяснил отсутствием доверия, а также тем, что Галант действовал вопреки решениям правительства и военного кабинета.