x
05 сентября 2024
|
последняя новость: 14:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 сентября 2024
|
05 сентября 2024
|
последняя новость: 14:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Вечером будет перекрыто шоссе 752 из-за работ по демонтажу моста в Нешере

время публикации: 05 сентября 2024 г., 13:21 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 13:21
Вечером будет перекрыто шоссе 752 из-за работ по демонтажу моста в Нешере
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает об изменениях транспортного сообщения в связи с дорожными работами на севере страны: в четверг, 5 сентября, в 18:00 будет герметично перекрыто шоссе 752 и выезды на него, откроется для движения транспорта шоссе в пятницу, в 10:00.

Шоссе 752 будет перекрыто на участке от перекрестка Дерех Моше до развязки Ягур (не включая саму развязку), это связано с проведением работ по демонтажу моста Мифаль Нешер.

Полиция приводит список перекрываемых дорог и перечень альтернативных маршрутов:

Дерех Бар Иегуда шоссе 752 будет закрыто для движения транспорта в обоих направлениях на участке от Дерех Моше до развязки Ягур. В Нешер можно будет проехать через перекресток Чек-Пост и по шоссе 752 (в соответствии с сопроводительной картой). Въезд в кибуц Ягур через шоссе 75 и развязку Ягур будет работать в обычном режиме.

Будет закрыт поворот направо с улицы А-Каланиот на шоссе 752, поворот налево на шоссе 752 будет действовать в обычном режиме. Пешеходам можно будет пройти на футбольный стадион Нешера по пешеходным переходам А-Каланиот - шоссе 752. Будет закрыт подъезд к комплексу "Спайс" Кантри Нешер и к автозаправочной станции "Сонол". Маршруты общественного транспорта будут изменены.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 августа 2024

Скоростную трассу "Аялон-Цафон" закроют на пять часов для демонтажа моста с указателями
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июля 2024

Транссамарийское шоссе номер 5 будет перекрыто в полночь для демонтажа моста
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 июля 2024

Трасса Аялон будет перекрыта на три ночи подряд
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июля 2024

1-е шоссе перекроют в районе аэропорта для инфраструктурных работ