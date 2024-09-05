Вечером будет перекрыто шоссе 752 из-за работ по демонтажу моста в Нешере

Полиция сообщает об изменениях транспортного сообщения в связи с дорожными работами на севере страны: в четверг, 5 сентября, в 18:00 будет герметично перекрыто шоссе 752 и выезды на него, откроется для движения транспорта шоссе в пятницу, в 10:00.

Шоссе 752 будет перекрыто на участке от перекрестка Дерех Моше до развязки Ягур (не включая саму развязку), это связано с проведением работ по демонтажу моста Мифаль Нешер.

Полиция приводит список перекрываемых дорог и перечень альтернативных маршрутов:

Дерех Бар Иегуда шоссе 752 будет закрыто для движения транспорта в обоих направлениях на участке от Дерех Моше до развязки Ягур. В Нешер можно будет проехать через перекресток Чек-Пост и по шоссе 752 (в соответствии с сопроводительной картой). Въезд в кибуц Ягур через шоссе 75 и развязку Ягур будет работать в обычном режиме.

Будет закрыт поворот направо с улицы А-Каланиот на шоссе 752, поворот налево на шоссе 752 будет действовать в обычном режиме. Пешеходам можно будет пройти на футбольный стадион Нешера по пешеходным переходам А-Каланиот - шоссе 752. Будет закрыт подъезд к комплексу "Спайс" Кантри Нешер и к автозаправочной станции "Сонол". Маршруты общественного транспорта будут изменены.