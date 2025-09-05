x
Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 5 сентября: повышение температуры в горах и внутренних районах

Погода
время публикации: 05 сентября 2025 г., 05:26 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 05:33
Прогноз погоды в Израиле на 5 сентября: повышение температуры в горах и внутренних районах
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 5 сентября, ожидается повышение температуры в горах и внутренних районах, где температура будет выше среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 18-33 градусов, в Тель-Авиве – 25-29, в Хайфе – 23-29, в Эйлате – 27-41, в Беэр-Шеве – 21-34, на побережье Мертвого моря – 25-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-30, в Ариэле – 19-34, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-38, на Голанских высотах – 20-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29-30 градусов, высота волн – 50-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В субботу – без существенных изменений. В воскресенье-среду температура немного понизится.

