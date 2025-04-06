ШАБАК и полиция предотвратили серию терактов, в том числе в иерусалимском трамвае

Разрешено к публикации: в ходе совместных действий Общей службы безопасности (ШАБАК) и полиции была предотвращена серия терактов, которые готовил житель иерусалимского квартала Шуафат.

Пресс-службы обеих организаций сообщили, что месяц назад сотрудники Центрального подразделения полиции (ЯМАР) задержали 20-летнего жителя лагеря беженцев Шуафат, планировавшего серию нападений с ножом на израильтян, "автомобильный" теракт, а также установить взрывные устройства в иерусалимском трамвае, автобусе или в одном из ресторанов на юге Иерусалима. К моменту задержания подозреваемый приобрел все необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства. Кроме того, он начал брать уроки вождения и приобрел ножи, чтобы совершить "автомобильный" теракт с последующим нападением на людей с холодным оружием.

Теракты подозреваемый намеревался приурочить к месяцу Рамадан.

Сообщается, что в ближайшее время окружная прокуратура Иерусалима предъявит задержанному обвинения.