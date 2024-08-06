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Израиль

Итоги беспорядков возле базы Тель а-Шомер: 21 задержанный, трое пострадавших полицейских

время публикации: 06 августа 2024 г., 19:06 | последнее обновление: 06 августа 2024 г., 19:10
Итоги беспорядков возле базы Тель а-Шомер: 21 задержанный, трое пострадавших полицейских
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция опубликовала итоговые данные о демонстрации возле военной базы Тель а-Шомер, где располагается призывной пункт ЦАХАЛа: в ходе акции протеста представителей ультраортодоксальной общины против начала призыва йешиботников в армию были задействованы конные полицейские, 21 участник беспорядков арестован, трое полицейских получили ранения.

Несколько сотен демонстрантов неоднократно осуществляли попытки прорваться на территорию военной базы, бросали камни и различные предметы в сотрудников полиции, сносили заграждения, а также подвергали опасности свои жизни, ложась под грузовики и протыкая шины грузовиков. Участники беспорядков нападали на полицейских и оскорбляли сотрудников полиции, называя их нацистами.

Полиция объявила акцию протеста незаконной и призвала ее участников разойтись. Несмотря на многочисленные предупреждения, участники демонстрации продолжали нарушать общественный порядок. Они ворвались в два близлежащих гражданских здания – больницу "Шиба" и мемориальный комплекс в Кирьят-Оно, на территории мемориального комплекса были повреждены деревья, посаженные в память о погибших.

Участники акции протеста неоднократно пытались перегородить проезжую часть, они намеренно атаковали полицейские машины и мотоциклы, срывая номерные знаки, снимая дворники и так далее.

В полиции подчеркивают, что право на протест является одним из основополагающих прав в демократической стране, однако правоохранительные органы не допустят нарушений общественного порядка.

Израиль
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