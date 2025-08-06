Волонтеры полиции спасли многодетную семью, ушедшую в поход без воды

Волонтеры спасательного подразделения полиции Эцион-Иегуда провели спасательную операцию для эвакуации многодетной семьи из Бней-Брака, отправившейся в поход по Иерусалимском горам без должной подготовки.

Двое родителей и четверо маленьких детей, включая трехлетнего малыша, сбились с туристического маршрута, и у них закончилась вода. По сообщению полиции, туристы отправились в поход в неподходящей одежде и обуви, не имея необходимого снаряжения и взяв в собой недостаточное количество воды.

Заблудившись и израсходовав свои запасы воды, они обратились за помощью. Волонтеры-спасатели, хорошо знающие местность, определили местонахождение потерявшихся и нашли их. Медицинская помощь семейству не потребовалась, им помогли вернуться на маршрут и снабдили их водой.

Полиция напоминает: выходя в поход на природе, особенно с учетом жаркой летней погоды, крайне важно соблюдать главные принципы безопасности:

– важно подготовиться к походу, выбрав маршрут, который подходит способностям, возрасту и состоянию здоровья туристов,

– необходимо запастись достаточным количеством воды (не менее четырех литров на каждого человека),

– следует прислушиваться к указаниям инспекторов Управления природы и парков и служб безопасности,

– важно уведомить о маршруте друзей и близких, сообщив время начала и ожидаемое время завершения, следует также планировать продолжительность похода так, чтобы успеть завершить его до наступления темноты,

– важно запастись актуальной картой и двигаться только по обозначенным тропам,

– перед выходом рекомендуется запастись подходящей одеждой, удобной походной обувью, головным убором и солнцезащитным кремом,

– возьмите с собой фонарики и дополнительные батареи для мобильных телефонов.

В случае экстренной ситуации обращайтесь в полицию по телефону 100 и следуйте инструкциям диспетчера. Если там, где вы находитесь, нет связи, постарайтесь попытаться безопасно добраться до возвышенного места и позвонить оттуда.