x
06 августа 2025
|
последняя новость: 19:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 августа 2025
|
06 августа 2025
|
последняя новость: 19:11
06 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Волонтеры полиции спасли многодетную семью, ушедшую в поход без воды

Полиция
Туризм
Горный туризм
время публикации: 06 августа 2025 г., 18:56 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 18:56
Волонтеры полиции спасли многодетную семью, ушедшую в поход без воды
Пресс-служба полиции Израиля

Волонтеры спасательного подразделения полиции Эцион-Иегуда провели спасательную операцию для эвакуации многодетной семьи из Бней-Брака, отправившейся в поход по Иерусалимском горам без должной подготовки.

Двое родителей и четверо маленьких детей, включая трехлетнего малыша, сбились с туристического маршрута, и у них закончилась вода. По сообщению полиции, туристы отправились в поход в неподходящей одежде и обуви, не имея необходимого снаряжения и взяв в собой недостаточное количество воды.

Заблудившись и израсходовав свои запасы воды, они обратились за помощью. Волонтеры-спасатели, хорошо знающие местность, определили местонахождение потерявшихся и нашли их. Медицинская помощь семейству не потребовалась, им помогли вернуться на маршрут и снабдили их водой.

Полиция напоминает: выходя в поход на природе, особенно с учетом жаркой летней погоды, крайне важно соблюдать главные принципы безопасности:

– важно подготовиться к походу, выбрав маршрут, который подходит способностям, возрасту и состоянию здоровья туристов,

– необходимо запастись достаточным количеством воды (не менее четырех литров на каждого человека),

– следует прислушиваться к указаниям инспекторов Управления природы и парков и служб безопасности,

– важно уведомить о маршруте друзей и близких, сообщив время начала и ожидаемое время завершения, следует также планировать продолжительность похода так, чтобы успеть завершить его до наступления темноты,

– важно запастись актуальной картой и двигаться только по обозначенным тропам,

– перед выходом рекомендуется запастись подходящей одеждой, удобной походной обувью, головным убором и солнцезащитным кремом,

– возьмите с собой фонарики и дополнительные батареи для мобильных телефонов.

В случае экстренной ситуации обращайтесь в полицию по телефону 100 и следуйте инструкциям диспетчера. Если там, где вы находитесь, нет связи, постарайтесь попытаться безопасно добраться до возвышенного места и позвонить оттуда.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 06 августа 2025

МАДА: в Израиле ожидается очень жаркая погода, рекомендации
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 июня 2025

Предупреждение перед отдыхом на природе: будет жарко, выбирайте короткие маршруты
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 апреля 2025

Трагедия 2018 года на ручье Цафит: экс-директор и экс-инструктор приговорены к 7 годам тюрьмы
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 14 апреля 2025

После полутора лет войны открыт туристический маршрут "Перевернутый сирийский танк"