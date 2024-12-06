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Израиль

Житель Рахата подозревается в изнасиловании своей подчиненной

Криминал в арабском секторе
Полиция
Сексуальное насилие
время публикации: 06 декабря 2024 г., 12:35 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 12:52
Житель Рахата подозревается в изнасиловании своей подчиненной
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Центрального округа арестовали в Нетании жителя Рахата, разыскиваемого за изнасилование его работницы, жительницы так называемого "арабского треугольника". Пострадавшая сообщила, что по завершении рабочего дня работодатель отвез ее в Эвен-Иегуду, где изнасиловал.

В ходе расследования полиции удалось установить местонахождение подозреваемого, и в ночь на пятницу, 6 декабря он был арестован. После допроса подозреваемый помещен под стражу, полиция обратилась в суд с просьбой о предлении его предварительного ареста.

Израиль
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