Житель Рахата подозревается в изнасиловании своей подчиненной

Сотрудники полиции Центрального округа арестовали в Нетании жителя Рахата, разыскиваемого за изнасилование его работницы, жительницы так называемого "арабского треугольника". Пострадавшая сообщила, что по завершении рабочего дня работодатель отвез ее в Эвен-Иегуду, где изнасиловал.

В ходе расследования полиции удалось установить местонахождение подозреваемого, и в ночь на пятницу, 6 декабря он был арестован. После допроса подозреваемый помещен под стражу, полиция обратилась в суд с просьбой о предлении его предварительного ареста.