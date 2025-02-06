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Израиль

Из-за пожара эвакуированы посетители торгового центра "Рамат-Авив"

время публикации: 06 февраля 2025 г., 19:00 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 19:14
Из-за пожара эвакуированы посетители торгового центра "Рамат-Авив"
Flash90

В пожарную службу округа "Дан" поступили сообщения о пожаре в торговом центре "Рамат-Авив" на севере Тель-Авива. На место происшествия отправлены пять пожарных расчетов.

По распоряжению пожарной службы, была проведена эвакуация посетителей и работников.

На данном этапе нет сообщений о пострадавших в результате пожара.

В 19:12 пожарная служба передала, что возгорание ликвидировано. К пожару привела искра от гриля в ресторане "Туркиз".

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