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Израиль

Из-за пожара в больнице "Адаса Эйн-Керем" эвакуированы пациенты и медперсонал

Больницы
Пожары
время публикации: 05 февраля 2025 г., 18:51 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 19:09
Из-за пожара в больнице "Адаса Эйн-Керем" эвакуированы пациенты и медперсонал
Flash90

На эксплуатационном этаже больницы "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме произошел пожар. Для того, чтобы обеспечить безопасность пациентов и персонала больницы, пациенты были эвакуированы из палат.

Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной охраны при помощи охранников больницы потушили возгорание, в ходе инцидента никто не пострадал.

Пациенты, посетители и персонал вернулись после того, как помещения проветрили от дыма.

Израиль
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