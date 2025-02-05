Из-за пожара в больнице "Адаса Эйн-Керем" эвакуированы пациенты и медперсонал

На эксплуатационном этаже больницы "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме произошел пожар. Для того, чтобы обеспечить безопасность пациентов и персонала больницы, пациенты были эвакуированы из палат.

Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной охраны при помощи охранников больницы потушили возгорание, в ходе инцидента никто не пострадал.

Пациенты, посетители и персонал вернулись после того, как помещения проветрили от дыма.