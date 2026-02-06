x
06 февраля 2026
06 февраля 2026
Мир

ВС США: в Тихом океане атаковано "наркосудно", двое убитых

США
Наркотики
время публикации: 06 февраля 2026 г., 04:44 | последнее обновление: 06 февраля 2026 г., 05:44
ВС США: в Тихом океане атаковано "наркосудно", двое убитых
SOUTHCOM

Американские военные нанесли удар по судну в Тихом океане, предположительно, перевозившему наркотики, сообщает Южное командование ВС США (SOUTHCOM).

"5 февраля объединенная оперативная группа Southern Spear нанесла смертельный кинетический удар по судну, управляемому признанными террористическими организациями. Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по транспортировке наркотиков", – говорится в сообщении SOUTHCOM.

Согласно публикации, в ходе операции были убиты два человека, американские военнослужащие не пострадали.

Мир
