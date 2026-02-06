ЦАХАЛ атаковал террористическую инфраструктуру в Газе в ответ на обстрел

ЦАХАЛ сообщил, что 5 февраля террористы обстреляли израильских военных, действующих на севере сектора Газы в районе "желтой линии". Пострадавших среди военнослужащих нет.

"Обстрел со стороны террористов является вопиющим нарушением соглашения о прекращении огня", – говорится в сообщении ЦАХАЛа.

В ответ на это нарушение ЦАХАЛ в ночь на 6 февраля "провел целенаправленную атаку на террористическую инфраструктуру в секторе Газы", сказано в сообщении.