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Израиль

Боевые операции ЦАХАЛа в Рафиахе: опубликовано видео с оперативных камер бойцов

время публикации: 06 июля 2024 г., 19:32 | последнее обновление: 06 июля 2024 г., 18:05
Боевые операции ЦАХАЛа в Рафиахе: опубликовано видео с оперативных камер бойцов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы подразделения "Нахаль" действуют в районе Рафиаха. Они проводят обыски в домах, которые террористы используют для организации боевых действий, обнаруживают и уничтожают террористическую инфраструктуру.

В одном из домов был найден выход из террористического туннеля. В другом районе был найден и уничтожен подземный склад, в котором террористы хранили оружие, боеприпасы и ракеты, предназначенные для обстрелов израильской территории.

Было также уничтожено заминированное здание, в котором погиб сержант Ури Ицхак Хадад.

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео с оперативных камер, укрепленных на форме военнослужащих.

Израиль
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