Боевые операции ЦАХАЛа в Рафиахе: опубликовано видео с оперативных камер бойцов
время публикации: 06 июля 2024 г., 19:32 | последнее обновление: 06 июля 2024 г., 18:05
Бойцы подразделения "Нахаль" действуют в районе Рафиаха. Они проводят обыски в домах, которые террористы используют для организации боевых действий, обнаруживают и уничтожают террористическую инфраструктуру.
В одном из домов был найден выход из террористического туннеля. В другом районе был найден и уничтожен подземный склад, в котором террористы хранили оружие, боеприпасы и ракеты, предназначенные для обстрелов израильской территории.
Было также уничтожено заминированное здание, в котором погиб сержант Ури Ицхак Хадад.
Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео с оперативных камер, укрепленных на форме военнослужащих.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 06 июля 2024