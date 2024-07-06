Боевые операции ЦАХАЛа в Рафиахе: опубликовано видео с оперативных камер бойцов

Бойцы подразделения "Нахаль" действуют в районе Рафиаха. Они проводят обыски в домах, которые террористы используют для организации боевых действий, обнаруживают и уничтожают террористическую инфраструктуру.

В одном из домов был найден выход из террористического туннеля. В другом районе был найден и уничтожен подземный склад, в котором террористы хранили оружие, боеприпасы и ракеты, предназначенные для обстрелов израильской территории.

Было также уничтожено заминированное здание, в котором погиб сержант Ури Ицхак Хадад.

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео с оперативных камер, укрепленных на форме военнослужащих.