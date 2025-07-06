"Я всего лишь посол, а не пророк": посол США в Израиле присоединился к поездке Нетаниягу в Вашингтон
время публикации: 06 июля 2025 г., 17:59 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 18:50
Согласно сообщениям в израильских СМИ, посол США в Израиле Майк Хакаби присоединится к поездке премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Вашингтон.
Вылет израильской делегации был перенесен на вечер 6 июля. В канцелярии израильского премьера сообщили новостной службе N12, что вылет отложен на несколько часов из-за проходящего в данный момент совещания по вопросам безопасности.
Новостная служба "Кан" передает, когда журналисты спросили у Хакаби, будет ли объявлено в Вашингтоне о прекращении огня и освобождении заложников, он ответил: "Я всего лишь посол, а не пророк".
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