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Израиль

"Я всего лишь посол, а не пророк": посол США в Израиле присоединился к поездке Нетаниягу в Вашингтон

США
Заложники
Биньямин Нетаниягу
Газа
время публикации: 06 июля 2025 г., 17:59 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 18:50
"Я всего лишь посол, а не пророк": посол США в Израиле присоединился к поездке Нетаниягу в Вашингтон
AP Photo/Alex Brandon, Pool

Согласно сообщениям в израильских СМИ, посол США в Израиле Майк Хакаби присоединится к поездке премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Вашингтон.

Вылет израильской делегации был перенесен на вечер 6 июля. В канцелярии израильского премьера сообщили новостной службе N12, что вылет отложен на несколько часов из-за проходящего в данный момент совещания по вопросам безопасности.

Новостная служба "Кан" передает, когда журналисты спросили у Хакаби, будет ли объявлено в Вашингтоне о прекращении огня и освобождении заложников, он ответил: "Я всего лишь посол, а не пророк".

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