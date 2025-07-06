Ночная погоня в Нацерете: за рулем 14-летний, его сообщник выпрыгнул с оружием. Видео

В рамках снижения уровня преступности в арабском секторе сотрудники мотоциклетного подразделения полиции "по горячим следам" задержали двоих правонарушителей. Автомобиль Toyota Corolla с двумя подозреваемыми проигнорировал указания полиции остановиться.

Водитель машины попытался скрыться, нарушая правила и угрожая безопасности других участников движения. На определенном этапе погони из машины выпрыгнул соучастник водителя, державший в руке пистолет. Полицейские продолжили погоню за ним пешком и задержали подозреваемого, перед арестом он выбросил пистолет "Глок" с запасной обоймой к нему.

Водитель машины также был задержан, ему оказалось всего 14 лет – и конечно, водительских прав у него не было. По завершении расследования против обоих задержанных, 14-летнего и 22-летнего жителей Нацерета – будет подано обвинительное заключение.

Отмечается, что задержание было проищведено 22 июня, и в сообщении полиции не уточняется, с каким преступлением связывают обоих подозреваемых. Отметим, что в течение нескольких дней с 17 по 25 июня в Нацерете были убиты не менее двух человек, еще несколько были ранены.