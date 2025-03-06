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Израиль

В Дженине разрушен дом террориста, уничтоженного два года назад

время публикации: 06 марта 2025 г., 13:16 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 13:16
В Дженине разрушен дом террориста, уничтоженного два года назад
Пресс-служба ЦАХАЛа

Источники в ПА сообщают, что 6 марта в ходе операции в Дженине израильские военные полностью разрушили дом семьи "шахида" Нидаля Хазэма.

Речь идет о Нидале Амине Хазэме, лидере "Бригад Аль-Кудса" в Дженине (военное крыло "Исламского джихада"), который был ликвидирован ЦАХАЛом два года назад, в марте 2023 года. Он был уничтожен вместе с еще тремя террористами.

Нидаль Хазэм, который по состоянию на март 2023 года разыскивался за террористическую деятельность, включая обстрелы военных и производство взрывчатых веществ, был кузеном террориста Раэда Хазэма, совершившего теракт в Тель-Авиве в апреле 2022 года. Он был основателем и командиром спецподразделения "Аль-Баха" "Исламского джихада" в Дженине. По оценке израильских спецслужб, он входил в ТОП-10 наиболее влиятельных боевиков из Дженина. Н.Хазэм выступал против администрации ПА (не исключено, что его ликвидация была согласована с властями ПА).

Отметим, что в ходе нынешней контртеррористической операции "Железная стена" ЦАХАЛ разрушает дома многих террористов. Не всегда сведения такого рода публикуются и комментируются пресс-службой ЦАХАЛа.

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