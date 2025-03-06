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Израиль

Бар-Иланский университет отменил конференцию из-за отсутствия среди докладчиков женщин

Университеты
время публикации: 06 марта 2025 г., 20:34 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 20:34
Бар-Иланский университет отменил конференцию из-за отсутствия среди докладчиков женщин
Yossi Aloni FLASH90

Университет имени Бар-Илана отменил конференцию, посвященную вопросам разведки после того, как выяснилось, что среди докладчиков нет женщин. Конференция должна была состояться через десять дней.

По информации сайта "Аруц-7", конференция была организована кафедрой Ближневосточных исследований и ее темой была работа с разведданными из открытых источников, в ней должны были принять участие четыре эксперта. Планировалось, что это мероприятие будет посвящено памяти резервиста Авраама Цви Фридмана, погибшего в прошлом месяце в результате теракта на базе ЦАХАЛа в Самарии.

Издание приводит выдержки из письма главы кафедры Ближневосточных исследований профессора Зеэва Магена администрации вуза, в котором он написал, что для участия в конференции записались сотни человек. Скандал разгорелся, когда кто-то обратил внимание на то, что среди четырех выступающих нет ни одной женщины. Зеэв Маген высказывает сожаление по поводу того, что вопрос гендерной принадлежности оказался важнее профессионализма приглашенных экспертов. Он заявил, что предпочел отменить мероприятие, но не подчиняться "антиинтеллектуальному диктату".

Израиль
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