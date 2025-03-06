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Израиль

Минстрой завершил восстановление школ и детских садов на севере страны

Мин.строительства
Образование
время публикации: 06 марта 2025 г., 20:08 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 20:14
Минстрой завершил восстановление школ и детских садов на севере страны
אורי, סטודיו לובן (Предоставлено министерством строительства)

Министерство строительства сообщает, что к открытию учебного года в возвращающихся из эвакуации населенных пунктах завершены масштабные восстановительные работы в образовательных учреждениях Шломи и Кирьят-Шмоны.

Восстановление образовательных учреждений, пострадавших в результате ракетных обстрелов и длительной заброшенности, позволит безопасно открыть систему образования в запланированное время – 9 марта.

Работы включали ремонт физических повреждений, восстановление инфраструктуры, укрепление защищенных пространств и адаптацию зданий к обновленным требованиям безопасности. Были также проведены работы по модернизации образовательных учреждений и улучшению существующей инфраструктуры.

Объем бюджетных затрат на проведение восстановительных работ составил 20 миллионов шекелей, за их проведение отвечала компания "Амидар а-Хадаша" под контролем министерства строительства.

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