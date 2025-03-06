Нетаниягу встретился с супругами Шохам, вернувшимися из плена ХАМАСа

Канцелярия главы правительства Израиля сообщает, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его жена Сара встречались вечером 5 марта с Талем Шохамом, освобожденным из плена ХАМАСа 22 февраля. Вместе с Талем на этой встрече присутствовала его супруга Ади, которая тоже была захвачена террористами 7 октября 2023 года и вернулась из плена 25 ноября вместе с двумя маленькими детьми – Наве и Яэлью.

В ходе встречи с Нетаниягу освобожденный заложник Таль Шохам говорил о двух своих друзьях, которые остаются в плену ХАМАСа – это похищенные с фестиваля "Нова" Гай Гильбоа-Далаль и Эвьятар Давид.

Нетаниягу заверил, что работа по освобождению всех похищенных – как живых, так и мертвых – продолжается "неустанно и непрерывно".

Отметим, что эта встреча проходила в то время, когда в Белом доме президент США Дональд Трамп принимал группу бывших заложников, недавно освобожденных из плена.