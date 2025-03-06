x
06 марта 2025
|
последняя новость: 15:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 марта 2025
|
06 марта 2025
|
последняя новость: 15:14
06 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Ноф а-Галиле автомобиль врезался в дерево, водитель в тяжелом состоянии

ДТП
время публикации: 06 марта 2025 г., 14:30 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 14:30
В Ноф а-Галиле автомобиль врезался в дерево, водитель в тяжелом состоянии
Yonatan Sindel/Flash90

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Гильбоа поступил сообщение об автомобиле, врезавшемся в дерево на проспекте Маале Ицхак в Ноф а-Галиле.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь мужчине в возрасте около 30 лет. По словам медиков, его выбросило из автомобиля. Передняя часть машины были сильно разбита.

Пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму, в тяжелом состоянии он был эвакуирован в Итальянскую больницу в Нацерете. С места происшествия был также эвакуирован еще один пострадавший, о его состоянии не сообщается.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 22 февраля 2025

Известный американский музыкант, соавтор песен рок-группы KISS Карл Кокран погиб в ДТП
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 ноября 2024

Нелегал из Хеврона, угонявший машины за деньги, обвинен в гибели мотоциклиста
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 сентября 2024

В Ришон ле-Ционе автомобиль врезался в дерево, погиб мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 июля 2024

В Негеве в результате ДТП погиб водитель