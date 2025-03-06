В Ноф а-Галиле автомобиль врезался в дерево, водитель в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Гильбоа поступил сообщение об автомобиле, врезавшемся в дерево на проспекте Маале Ицхак в Ноф а-Галиле.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь мужчине в возрасте около 30 лет. По словам медиков, его выбросило из автомобиля. Передняя часть машины были сильно разбита.

Пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму, в тяжелом состоянии он был эвакуирован в Итальянскую больницу в Нацерете. С места происшествия был также эвакуирован еще один пострадавший, о его состоянии не сообщается.