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Ближний Восток

Йеменский кинжал в сердце Израиля: панно на площади Палестины в Тегеране

Хуситы
Иран
Израиль
время публикации: 06 мая 2025 г., 19:16 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 19:45
Йеменский кинжал в сердце Израиля: панно на площади Палестины в Тегеране
AP Photo/Vahid Salemi

5 мая, в день обстрела аэропорта "Бен-Гурион", на площади Фаластин (то есть Палестины) в Тегеране появилось многометровое панно с картой центра Израиля, утыканной красными "булавками" – именно так в израильских приложениях оповещения обозначаются ракетные обстрелы.

Булавки расположены в форме джамбии – традиционного йеменского кинжала. Панно венчают надписи на иврите и фарси: "Все цели в досягаемости, мы будем выбирать". Такое панно не могло бы появится без одобрения иранских властей, и оно явно было изготовлено заранее.

Однако 5 мая министерство иностранных дел Ирана заявило о непричастности к ракетному обстрелу аэропорта. "Решение Йемена поддержать палестинский народ было самостоятельным. В его основе лежит солидарность с палестинцами", – сообщила пресс-служба ведомства, предупредив Израиль и США о возможных последствиях операции возмездия.

Ливанская газета "Аль-Ахбар", рупор "Хизбаллы", сообщила 6 мая, что йеменские хуситы намерены в ближайшем будущем повысить интенсивность ударов по израильским аэропортам, включая Хайфский. Их цель – полностью парализовать авиационное сообщение.

Издание также утверждает, со ссылкой на информированные источники, что в банке целей в Израиле – не только аэропорты, но и значительное число объектов в Хайфе.

Ближний Восток
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