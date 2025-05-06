Йеменский кинжал в сердце Израиля: панно на площади Палестины в Тегеране

5 мая, в день обстрела аэропорта "Бен-Гурион", на площади Фаластин (то есть Палестины) в Тегеране появилось многометровое панно с картой центра Израиля, утыканной красными "булавками" – именно так в израильских приложениях оповещения обозначаются ракетные обстрелы.

Булавки расположены в форме джамбии – традиционного йеменского кинжала. Панно венчают надписи на иврите и фарси: "Все цели в досягаемости, мы будем выбирать". Такое панно не могло бы появится без одобрения иранских властей, и оно явно было изготовлено заранее.

Однако 5 мая министерство иностранных дел Ирана заявило о непричастности к ракетному обстрелу аэропорта. "Решение Йемена поддержать палестинский народ было самостоятельным. В его основе лежит солидарность с палестинцами", – сообщила пресс-служба ведомства, предупредив Израиль и США о возможных последствиях операции возмездия.

Ливанская газета "Аль-Ахбар", рупор "Хизбаллы", сообщила 6 мая, что йеменские хуситы намерены в ближайшем будущем повысить интенсивность ударов по израильским аэропортам, включая Хайфский. Их цель – полностью парализовать авиационное сообщение.

Издание также утверждает, со ссылкой на информированные источники, что в банке целей в Израиле – не только аэропорты, но и значительное число объектов в Хайфе.