ЦАХАЛ сообщил о ликвидации террористов в Газе. Видео

ЦАХАЛ сообщил, что 5 мая на севере сектора Газы были ликвидированы несколько вооруженных террористов ХАМАСа, представлявших непосредственную угрозу израильским силам.

В одном из инцидентов военнослужащие выявили вооруженную группу, действовавшую рядом с позициями ЦАХАЛа, и уничтожили ее.

В другом случае бойцы 14-й бригады заметили террористов, выполнявших подозрительные действия на местности в районе "желтой линии" и приближавшихся к израильским силам. ВВС атаковали и ликвидировали одного из них, а при попытке бегства был уничтожен еще один террорист.

В армейской пресс-службе заявили, что перед ударами были приняты меры для снижения риска для гражданских, включая применение точных боеприпасов и наблюдение с воздуха.