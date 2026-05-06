"Хизбалла" вновь атаковала солдат ЦАХАЛа, применив беспилотники и ракеты. Есть раненые
время публикации: 06 мая 2026 г., 12:56 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 12:56
ЦАХАЛ сообщает, что боевики "Хизбаллы" вновь атаковали беспилотниками (по всей видимости, FPV-дронами) и ракетами израильских военных, действующих на юге Ливана.
Два беспилотника разорвались рядом с силами ЦАХАЛа. В результате атаки двое военнослужащих получили ранения средней и легкой степени тяжести. Раненые были эвакуированы в больницу, их семьи были уведомлены.
Сообщается также о перехвате БПЛА до того, как он пересек ливанскую границу. В соответствии с установленными правилами, тревога не была активирована.