"Хизбалла" вновь атаковала солдат ЦАХАЛа, применив беспилотники и ракеты. Есть раненые

время публикации: 06 мая 2026 г., 12:56 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 12:56
AP Photo/Hassan Ammar

ЦАХАЛ сообщает, что боевики "Хизбаллы" вновь атаковали беспилотниками (по всей видимости, FPV-дронами) и ракетами израильских военных, действующих на юге Ливана.

Два беспилотника разорвались рядом с силами ЦАХАЛа. В результате атаки двое военнослужащих получили ранения средней и легкой степени тяжести. Раненые были эвакуированы в больницу, их семьи были уведомлены.

Сообщается также о перехвате БПЛА до того, как он пересек ливанскую границу. В соответствии с установленными правилами, тревога не была активирована.

